Асоціація мобільних кав'ярень вимагає припинити тиск правоохоронців

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник Асоціації мобільних кав'ярень Віталій Бяльський.

«Столичні підприємці-кав'ярники все частіше страждають від тиску і «наїздів» із боку міліції та інших контролюючих інстанцій. Правоохоронці, вичерпавши всі законні методи боротьби з мобільними кав'ярнями, не пояснюючи причин, просто вивозять на евакуаторах машини підприємців. Подібні випадки відбуваються по всьому місту. У зв'язку з цим ми просимо генерального прокурора Віктора Пшонку і міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка взяти під особистий контроль ситуацію, що склалася на ринку кав'ярень із тиском на підприємців», - сказав Бяльський.

За його словами, згідно з роз'ясненням Мінекономрозвитку, на сьогоднішній день законодавство не передбачає якихось спеціальних дозволів для того, щоб вести торгівлю з автомобіля, обладнаного кавовими апаратами. А решта всіх дозвільних документів, необхідних для здійснення підприємницької діяльності, у кав'ярників , які входять до асоціації, є.

«За підприємців, які не входять до асоціації, я відповідати не можу», - зазначив Бяльський.

За його оцінками, в столиці працює близько 600 мобільних кав'ярень, проте лише 60 із них входить до асоціації.

Бяльський також повідомив, що асоціація запропонувала Київській міській державній адміністрації розробити механізм атестації й допуску до роботи самих кавових машин і підприємців-кав'ярників, проте відповіді від КМДА поки не отримала.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 12 липня згорів автомобіль із продажу кавових напоїв. Прибулі на місце пожежники встановили, що загорілася надбудова в автомобілі Renault Kangoo, пристосованому для приготування кави та інших гарячих напоїв. Ще до приїзду пожежників у авто вибухнув 5-літровий газовий балон. Внаслідок пожежі пошкоджено салон автомобіля, моторний відсік, надбудова (обладнання для подрібнення й варіння кави), задні колеса авто. Жертв і постраждалих немає. Вірогідна причина займання – коротке замикання електропроводів.