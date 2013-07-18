ФДМУ знову спробує продати Макіївський меткомбінат

04:34, 18 липня 2013
Суспільство
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Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до проведення конкурсу з продажу 60,857% держпакета акцій Макіївського меткомбінату, повідомляють «Відомості приватизації».

ФДМУ також почав підготовку до продажу 91,595% «Акціонерної компанії «Свема» і 100% «Гайворонського тепловозоремонтного заводу».

Нагадаємо, раніше ФДМУ неодноразово виставляв на продаж пакет акцій Макіївського металургійного комбінату, проте приватизаційні конкурси так і не відбулися у зв'язку з відсутністю заявок.

Довідка УНІАН. Основні засоби ВАТ «Макіївський металургійний комбінат» було передано для формування статутного капіталу ЗАТ «Макіївський металургійний завод» (ММЗ), засновником якого виступило ЗАТ «Макіївсталь».

Після об'єднання гірничо-металургійних активів ЗАТ «Смарт-холдинг» і ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» ММЗ увійшов до Дивізіону сталі і прокату групи «Метінвест».

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