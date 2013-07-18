ФДМУ знову спробує продати Макіївський меткомбінат

ФДМУ також почав підготовку до продажу 91,595% «Акціонерної компанії «Свема» і 100% «Гайворонського тепловозоремонтного заводу».

Нагадаємо, раніше ФДМУ неодноразово виставляв на продаж пакет акцій Макіївського металургійного комбінату, проте приватизаційні конкурси так і не відбулися у зв'язку з відсутністю заявок.

Довідка УНІАН. Основні засоби ВАТ «Макіївський металургійний комбінат» було передано для формування статутного капіталу ЗАТ «Макіївський металургійний завод» (ММЗ), засновником якого виступило ЗАТ «Макіївсталь».

Після об'єднання гірничо-металургійних активів ЗАТ «Смарт-холдинг» і ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» ММЗ увійшов до Дивізіону сталі і прокату групи «Метінвест».