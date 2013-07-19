Кіпрський офшор Курченка сконцентрував 99,6% Одеського НПЗ

Кіпрська компанія Empson, що входить до групи СЄПЕК, яку контролює бізнесмен Сергій Курченко, сконцентрувала 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу, що простоював з жовтня 2010 року з ініціативи колишнього власника.

Про це йдеться у повідомленні Empson на сайті Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку липня компанія СЄПЕК повідомила про те, що закрила операцію з найбільшою приватною російською нафтовою компанією «ЛУКОЙЛ» з придбання 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу. Сума операції, за словами Курченка, становить понад 100 млн дол.

Раніше кіпрська компанія Empson в офіційному бюлетені "Цінні папери України" повідомила, що готова викупити 99,58% акцій заводу за 490,742 млн грн.

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СЄПЕК раніше вела свою діяльність під брендом «Група компаній «Газ Україна». Напередодні заяви про придбання Одеського НПЗ група компаній «Газ Україна», що є одним із великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (СЄПЕК).

Основним акціонером групи компаній «Газ Україна» є Сергій Курченко, що здобув широку популярність в ЗМІ у зв'язку з придбанням наприкінці 2012 року у харківського бізнесмена Олександра Ярославського футбольного клубу «Металіст» за 300 млн дол.

За інформацією, раніше розміщеною на офіційному сайті ФК «Металіст», зараз група компаній «Газ Україна» включає структури, що займаються торгівлею природним і скрапленим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямами. Річний оборот групи становить близько 10 млрд дол.