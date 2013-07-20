Freedom House вимагає розслідувати побиття журналістів на Майдані
Freedom House закликає уряд України провести розслідування заяв про побиття журналістів.
Міжнародна правозахисна організація Freedom House закликає уряд України провести розслідування заяв про побиття журналістів, які висвітлювали акцію на столичному Майдані Незалежності в ніч на 19 липня.
Про це йдеться у заяві, яка розміщена на офіційному сайті Freedom House.
У ній зазначається, що журналісти Дмитро Демішев та Андрій Ковальов з «5 каналу» були побиті, а близько 10 демонстрантів були затримані «Беркутом» у центрі Києва.
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У заяві висловлюється занепокоєння з приводу того, що почастішали випадки насильства щодо журналістів, які висвітлюють громадські акції. При цьому нагадується про інцидент у травні 2013 року, коли міліція не втрутилася у ситуацію, коли били журналістів.
Як повідомляв УНІАН, щонайменше троє журналістів «5 каналу» постраждали під час розгону бійцями спецпідрозділу МВС "Беркут" мітингу в центрі Києва в ніч на 19 липня.
Мітинг проводили жителі смт Врадіївка Миколаївської області. Також до мітингувальників приєдналися столичні громадські активісти. Опівночі міліція почала зносити встановлені намети активістів. Людей били, вихоплювали з натовпу по одному. Серед постраждалих журналістів "5-го каналу" - Ковальов. Лікарі зафіксували у нього забиття спини і голови.
19 липня рада Незалежної медіа-профспілки та Національна спілка журналістів України звернулися до Президента Віктора Януковича з вимогою звільнити міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та провести реформу міліції.
На прес-конференції, коментуючи інформацію представників "5 каналу" про те, що вони отримали тілесні ушкодження від співробітників «Беркуту», начальник ГУ МВС України в Києві Валерій Коряк заявив, що вважає ці заяви спробою штучно створити соціальну напругу. "Ніхто нікого не бив", - сказав Коряк.
За словами Коряка, під час знесення наметів постраждалих журналістів не було.
"Не зловживайте терпінням міліції, єдине прохання: не підходьте дуже близько, не лізьте в епіцентр", - наголосив Коряк. "Не треба претензій, що побили журналістів. Між нами не повинно бути нерозуміння", - сказав він, додавши, що і журналістам, і співробітникам міліції потрібно поважати роботу один одного.