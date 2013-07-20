Freedom House вимагає розслідувати побиття журналістів на Майдані

Міжнародна правозахисна організація Freedom House закликає уряд України провести розслідування заяв про побиття журналістів, які висвітлювали акцію на столичному Майдані Незалежності в ніч на 19 липня.

Про це йдеться у заяві, яка розміщена на офіційному сайті Freedom House.

У ній зазначається, що журналісти Дмитро Демішев та Андрій Ковальов з «5 каналу» були побиті, а близько 10 демонстрантів були затримані «Беркутом» у центрі Києва.

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У заяві висловлюється занепокоєння з приводу того, що почастішали випадки насильства щодо журналістів, які висвітлюють громадські акції. При цьому нагадується про інцидент у травні 2013 року, коли міліція не втрутилася у ситуацію, коли били журналістів.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше троє журналістів «5 каналу» постраждали під час розгону бійцями спецпідрозділу МВС "Беркут" мітингу в центрі Києва в ніч на 19 липня.

Мітинг проводили жителі смт Врадіївка Миколаївської області. Також до мітингувальників приєдналися столичні громадські активісти. Опівночі міліція почала зносити встановлені намети активістів. Людей били, вихоплювали з натовпу по одному. Серед постраждалих журналістів "5-го каналу" - Ковальов. Лікарі зафіксували у нього забиття спини і голови.

19 липня рада Незалежної медіа-профспілки та Національна спілка журналістів України звернулися до Президента Віктора Януковича з вимогою звільнити міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та провести реформу міліції.

На прес-конференції, коментуючи інформацію представників "5 каналу" про те, що вони отримали тілесні ушкодження від співробітників «Беркуту», начальник ГУ МВС України в Києві Валерій Коряк заявив, що вважає ці заяви спробою штучно створити соціальну напругу. "Ніхто нікого не бив", - сказав Коряк.

За словами Коряка, під час знесення наметів постраждалих журналістів не було.

"Не зловживайте терпінням міліції, єдине прохання: не підходьте дуже близько, не лізьте в епіцентр", - наголосив Коряк. "Не треба претензій, що побили журналістів. Між нами не повинно бути нерозуміння", - сказав він, додавши, що і журналістам, і співробітникам міліції потрібно поважати роботу один одного.