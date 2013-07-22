«Врадіївське згвалтування»: слідчі розповіли про «козирі» захисту Дрижака

Про це пишуть «Вести», зазначаючи, що у понеділок прокуратура Миколаївської області збирається скликати прес-конференцію і відзвітувати про підсумки справи про розбійний напад і згвалтування 29-річної мешканки Врадіївки Ірини Крашкової. Як дізналися «Вести» з джерел у прокуратурі, слідчі збираються направити до суду справу єгеря Сергія Рябіненка і міліціонерів Євгена Дрижака і Дмитра Поліщука вже наприкінці серпня.

«Справа набрала розголосу, тому прокуратура зацікавлена укластися в двомісячний термін, без продовжень, - розповіли на умовах анонімності в слідстві. – Єдина заковика - можуть не встигнути завершити всі експертизи, а там їх близько півсотні». Слідчі стверджують, що арешт Дрижака, який закінчується 15 серпня, буде продовжено і ніякої підписки про невиїзд він не побачить.

Видання нагадує, що головним козирем захисту Дрижака може стати інформація від мобільного оператора, яка доведе що телефон його був у райвідділі. Хоч слідство вважає це смішним алібі: оперуповноважений знав про моніторинг і спеціально не брав з собою трубку. Не виключено, що до обвинувачення Дрижака може додатися ще і службова стаття: він покинув райвідділ під час чергування і забрав ключі від збройової кімнати. Також слідство зараз розбирається, хто з рідних Дрижака і Поліщука пропонував сім'ї Рябіненка 80 тис. доларів за те, щоб він вигородив міліціонерів. Не виключено, що буде ще одна справа щодо посередників, які пропонували хабара, якщо виявиться, що до цього причетні колеги-міліціонери. Нагадаємо, батьки Рябіненка відмовилися і відповіли посередникам, які пропонували хабара від перевертнів у погонах: «Нехай наш Сергій відповідає за те, що зробив».

Представник потерпілої Ірина Поспєлова розповідає, що жертві гвалтівників – Ірині Крашковій - можна виписуватися з лікарні, але лікарі рекомендують їй побути в лікарні ще два тижні. Пізніше Крашковій знадобиться серія операцій, проте першу можна буде провести не раніше ніж через півроку. Як розповіла Поспєлова, зараз вона добивається перекваліфікації статті з «Нанесення тяжких тілесних ушкоджень» на «Замах на вбивство». Адже гвалтівники зробили все, щоб убити Ірину, а вона вижила всупереч їх діям. За іншою статтею зловмисникам може загрожувати навіть довічне.

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Нагадаємо, що адвокати Крашкової пропонують перекваліфікувати дії «врадіївських ґвалтівників» на закінчений замах на умисне вбивство. Адвокати Радецький Р. С. та Стельмах Є. А., які представляють інтереси Ірини Крашкової, повідомляють, що поширена у ЗМІ інформація, що нібито Ірина Крашкова відмовляється давати будь-які свідчення чи пояснення є неправдивою. Про це УНІАН повідомили в адвокатському об'єднанні Intel-Pravis. Прокуратурою Миколаївської області проводяться такі слідчі дії, як опитування підозрюваних та потерпілих, перехресний допит. Ірина Крашкова надає свідчення, які відповідають її первинним показам.

Один із підозрюваних активно сприяє органам слідства та дає показання, що співпадають із показаннями Ірини Крашкової. Проте, адвокати висловлюють занепокоєння з приводу кваліфікації кримінального правопорушення. Вони на підставі показань, які надає потерпіла Ірина Крашкова та один із підозрюваних вважають, що учинений особами злочин потребує кваліфікації, як закінчений замах на умисне вбивство. У той час, як Прокуратура Миколаївської області кваліфікує дії підозрюваних, як розбійний напад із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та зґвалтування. Враховуючи ці обставини, адвокатами Ірини Крашкової подано до Миколаївської обласної прокуратури відповідні процесуальні документи, в яких звертають увагу на необхідність зміни кваліфікації дій підозрюваних.