Японія може ввести санкції у відповідь на українські спецмита

Про можливе введення санкцій у відповідь на українські мита повідомив перший секретар посольства Японії в Україні Сато Йошіхару, пише Forbes.

За словами Сато, Японія ще не прийняла остаточного рішення щодо подачі скарги на Україну в СОТ.

«Ми зараз ведемо переговори з урядом України - розглядаємо всі можливі варіанти реакції на ситуацію: від подачі офіційної скарги до DSB (Dispute Settlement Body - Орган з вирішення спорів СОТ) до введення у відповідь заходів Японії щодо українських товарів», - повідомив перший секретар посольства Японії в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 15 Липня Туреччина підвищила мита на імпорт волоських горіхів з України на 23% - до 66,2% в якості відповіді на обмеження імпорту автомобілів.

Російська Федерація заявила про плани ввести спецмита на імпорт з України вугілля, шоколаду і скла.

Правом на застосування заходів у відповідь на введення Україною спеціальних мит на імпорт автомобілів можуть скористатися, крім Туреччини і Росії, й інші члени Світової організації торгівлі, такі як США, Японія і Корея.

Україна запропонувала членам Світової організації торгівлі, які висловили претензії з приводу введення Україною спецмита на імпорт автомобілів, виробити механізм компенсації для мінімізації втрат.