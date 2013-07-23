Група «Першого грудня» вирішила зайнятись земельною реформою

Громадські діячі ініціативної групи «Першого грудня» пропонують на початку осені 2013 року провести національні збори з питання проведення земельної реформи в Україні, за результатами якого запропонувати державі низку змін до законодавства для поліпшення ситуації в сільськогосподарській сфері.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили представники ініціативної групи.

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«На початку осені, у вересні місяці, ми хочемо зібратися всі разом і запропонувати конкретні кроки щодо врегулювання питань, які стосуються землі. Якщо влада врахує наші пропозиції, почне реалізовувати їх через закони, тоді наступного року ситуація в сільському господарстві і в сільській місцевості поліпшиться», - сказав президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

«Ми ініціюємо національний круглий стіл, на якому виробимо і запропонуємо нові норми і правила гри», - підтвердив слова Козаченка голова Спілки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Іван Томич.

Також ініціативна група презентувала документ «Про землю і господарів», в якому вони акцентували увагу на необхідних змінах у земельній реформі.

«У документі йдеться про те, що в Україні унікальна ситуація із землею... Завдяки нашій землі ми маємо можливість потроїти виробництво валової продукції в умовах, коли вся планета зазнає голоду, коли щодня вмирають 30 тис. людей через голод. Україна має такі колосальні можливості завдяки тільки одному засобу виробництва, яке називається земля», - сказав Козаченко.

На думку представників «Першого грудня», високий рівень корупції заважає проводити земельну реформу в Україні, тому проводити її потрібно під постійним контролем громадськості. Також необхідно прийти до загальнонаціонального консенсусу з питань землі не тільки між політиками і представниками бізнесу, а й із залученням представників громадськості. При цьому потрібно акцентувати увагу на перспективі і на розробці конкретних планів.

Крім того, у рамках презентованого документа громадські діячі пропонують припинити введення ринку землі.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович заявив, що влада без згоди громадськості не робитиме жодних кроків, пов'язаних з обігом земель сільськогосподарського призначення.

За його словами, необхідно докласти всіх зусиль, щоб у процесі земельної реформи були захищені, в першу чергу, інтереси селян, щоб не допустити їх «обезземелення», реформа також має сприяти реалізації їх прав, припинити тіньову приватизацію землі.

При цьому Президент відзначив, що він не задоволений темпами проведення реформ в аграрному секторі.

Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо обігу земель сільськогосподарського призначення)», яким передбачено продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.

Довідка УНІАН. Ініціативна група «Першого грудня» - об'єднання, створене у 20-ту річницю референдуму за незалежність України відомими інтелектуалами і громадськими діячами у відповідь на звернення трьох традиційних українських церков (Української православної церкви Московського патріархату, Української православної церкви Київського патріархату і Української греко-католицької церкви). До неї входять відомі представники національної інтелігенції: В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Володимир Горбулін, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський.

Ініціативна група «Першого грудня» бачить своєю місією встановлення в країні правил гри, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях, які сьогодні затребувані українським суспільством.