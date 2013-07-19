Україна замкнула десятку найпривабливіших країн для придбання землі

Україна зайняла 10-е місце в списку найпривабливіших країн для придбання землі з потенційним обсягом продажу 1,2 млн га, йдеться в звіті Світової організації торгівлі “World Trade Report -2013”, розміщеному на сайті СОТ.

Лідером списку стала Демократична Республіка Конго, в якій потенційний обсяг землі для продажу оцінили в 8,1 млн га. Шосте місце зайняла Росія з потенційно можливим обсягом продажів 2,8 млн га землі.

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«Інвестори відзначають, що готові вкладати кошти в розвиток сільськогосподарських угідь, аж до обладнання систем зрошування. Проте невизначеність у питанні захисту приватної власності на землю створює суттєві бар'єри для реалізації намірів», - зазначається в звіті СОТ.

Разом із тим, на думку аналітиків СОТ, боротьба за ресурси, зокрема земельні, безумовно спонукає інвесторів виявляти активність на земельному ринку навіть в умовах несприятливого інвестиційного середовища.

Як повідомляв УНІАН, у березні Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів до червня 2013 року внести на розгляд Верховної Ради законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення з метою створення прозорого ринку землі та розробки ефективного механізму обігу земель сільгосппризначення.

Разом із тим, із 20 грудня 2012 року набув чинності Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України», який продовжує мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.