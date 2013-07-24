Співробітникам пенітенціарної служби стали частіше давати хабарі

Про це сказано у повідомленні прес-служби Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, в повідомленні наводиться статистика, яка була озвучена під час міжвідомчої наради в Генеральній прокуратурі, в якій брало участь керівництво ДПтС.

Так, за даними пенітенціарної служби, на даний час серед засуджених до позбавлення волі понад 13 тисяч. осіб відбувають покарання за вбивства, більше 28 тисяч - за розбій, грабіж і вимагання, майже 22 тисячі – за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

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“Концентрація вказаної категорії засуджених значно загострює оперативну обстановку в установах виконання покарань, а з боку самих засуджених спостерігається активізація спроб протидіяти адміністрації установ, схилити окремих її представників до позаслужбових стосунків (шляхом підкупу, шантажу, погроз) з метою налагодження каналів надходження наркотичних речовин та інших заборонених предметів”, - підкреслюється в повідомленні.

Також зазначається, що оскільки в місцях позбавлення волі перебуває велика кількість осіб, засуджених за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, усіма підрозділами ДПтС була значно посилена робота, спрямована на профілактику, виявлення та попередження протиправних дій, пов’язаних із намаганнями здійснити доставку наркотичних засобів до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

Завдяки цьому, йдеться в повідомленні, протягом першого півріччя 2013 року попереджено, зокрема, 581 спробу доставки наркотичних засобів до зон, що охороняються; вилучено у громадян та засуджених і осіб, узятих під варту, 6,7 кілограма наркотичних засобів, з яких: при спробі доставки - 5,6 кілограма, у зонах - 1,1 кілограма наркотичних засобів.

В повідомленні сказано, що вдалося попередити вчинення засудженими та особами, взятими під варту, понад 2,9 тис. злочинів, не допустити масових заворушень та інших резонансних злочинів; скоротити загальну кількість надзвичайних подій та правопорушень серед персоналу з 127 випадків до 81 (або на 31,6%).

“У результаті покращення взаємодії з МВС України у напрямку активізації розшуку засуджених протягом першого півріччя 2013 року вдалося затримати 50 осіб, які вчинили ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та втечі з місць позбавлення волі (4 з яких перебували у розшуку з минулих років)”, - повідомляють в ДПтС України.

Крім того, наголошується, що за матеріалами відомчої служби внутрішньої безпеки та оперативних підрозділів у першому півріччі відкрито 32 кримінальних провадження проти персоналу та 16 працівників служби притягнуто судами до адміністративної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.