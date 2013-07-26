ЄС стурбований: Україна тільки «годує обіцянками» вирішення торгових спорів

Європейський Союз стурбований відсутністю прогресу у вирішенні торгових суперечок з Україною, йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні.

“Єдиним результатом тривалого процесу консультацій є тільки обіцянка подальших двосторонніх дискусій. Існує велике занепокоєння, що часу для знаходження рішення, яке задовольнить обидві сторони, стає все меншим. Тому ЄС вірить у те, що українська сторона швидко виробити необхідні дії, щоб утримати свою торгову політику як у рамках правил міжнародної торгівлі, так і в межах очікуваних в майбутньому привілейованих відносин у контексті глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС”, - зазначається у повідомленні.