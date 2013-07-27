Київспецтранс заявляє, що конкуренти розпускають плітки
ПАТ “Київспецтранс” заявляє, що проти нього ведеться дискредитаційна кампанія.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова правління “Київспецтрансу” Михайло Аралов.
За його словами, у ЗМІ останнім часом з’являються різні чутки про підприємство, які дискредитують його і заважають працювати.
Як сказав Аралов, дані чутки інспіровані компанією, яка «уклала договори фінансового лізингу на поставку нашому підприємству зі Львова партії контейнерів: 1 тис. штук за завищеною, на наше переконання, вартістю удвічі».
Він зауважив, що сума за договорами, а їх загалом було підписано 9, становить 5 млн грн, підписані вони були у 2007-2008 роках. За цими договорами було виплачено 2,5 млн грн, а в 2011 році ці виплати були зупинені. З того часу з’ясування відносин відбувається у судах і на сьогодні справа перебуває у Господарському суді Києва, повідомив Аралов.
За словами Аралова, компанія, з якою укладено договори хоче неправомірно відсудити решту суми договорів.
Він також повідомив, що на сьогодні контрольний пакет акцій ПАТ “Київспецтранс” належить територіальній громаді, а саме - Київраді (це 51% акцій).
Як сказав Аралов, у складі наглядової ради залишається та ж кількість представників Київради, що й за попереднього голови правління.