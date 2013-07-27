Київспецтранс заявляє, що конкуренти розпускають плітки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова правління “Київспецтрансу” Михайло Аралов.

За його словами, у ЗМІ останнім часом з’являються різні чутки про підприємство, які дискредитують його і заважають працювати.

Як сказав Аралов, дані чутки інспіровані компанією, яка «уклала договори фінансового лізингу на поставку нашому підприємству зі Львова партії контейнерів: 1 тис. штук за завищеною, на наше переконання, вартістю удвічі».

Він зауважив, що сума за договорами, а їх загалом було підписано 9, становить 5 млн грн, підписані вони були у 2007-2008 роках. За цими договорами було виплачено 2,5 млн грн, а в 2011 році ці виплати були зупинені. З того часу з’ясування відносин відбувається у судах і на сьогодні справа перебуває у Господарському суді Києва, повідомив Аралов.

За словами Аралова, компанія, з якою укладено договори хоче неправомірно відсудити решту суми договорів.

Він також повідомив, що на сьогодні контрольний пакет акцій ПАТ “Київспецтранс” належить територіальній громаді, а саме - Київраді (це 51% акцій).

Як сказав Аралов, у складі наглядової ради залишається та ж кількість представників Київради, що й за попереднього голови правління.