Український флот починає святкувати свій день

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, напередодні професійного свята моряків, у Севастополі та інших місцях базування флоту буде проведено низку урочистостей. Так, у Севастопольському гарнізоні відбудеться покладання квітів до пам’ятника гетьману Сагайдачному, урочисті збори та святковий концерт з нагоди Дня флоту України, відвідування шефськими делегаціями підшефних кораблів і військових частин. Як планується, в заходах також візьмуть участь керівництво Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України, представники керівництва міста, колишні командувачі національного флоту.

28 липня традиційно найбільш видовищні і масштабні заходи, з демонстрацією бойових можливостей флоту планується провести у Севастопольській бухті, спільно з Чорноморським флотом Російської Федерації, особовий склад якого святкуватиме День Військово-Морського флоту Росії.

По теме: У неділю Янукович і Путін разом поїдуть у Севастополь

Як розповів УНІАН керівник прес-служби командування українських ВМС капітан 1 рангу Олег Чубук, найголовнішим дійством свята стануть парад кораблів, виконання епізодів воєнно-спортивного свята та епізодів, пов’язаних з демонстрацією окремих елементів бойової підготовки сил флотів. За його інформацією, українські ВМС під час проведення параду і військово-спортивного свята будуть представлені понад 20 кораблями, катерами і суднами, 10 одиницями озброєння і військової техніки, 5 шлюпками Ял-6. Крім того, в параді кораблів братимуть участь рятувальне судно від Севастопольського морського торгівельного порту і корабель морської охорони від Державної прикордонної служби України. Парад кораблів прийматимуть командувач ВМС Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн і командувач Чорноморського флоту Російської Федерації віце-адмірал Олександр Вітко.

В другій половині дня 28 липня на севастопольців і гостей міста на причалі морського вокзалу чекає показ зразків озброєння і військової техніки.

Речник українського флоту додав, що згідно з рішенням командувача ВМС ЗСУ, та у відповідності з досягнутими домовленостями з керівництвом місцевих і державних органів влади, масштабніше, з більшим, ніж у попередні роки насиченням яскравими святковими заходами, відзначатиметься День флоту України у гарнізонах приморських міст і селищ. Зокрема, в Очаківському гарнізоні проведуть водно-спортивне свято, а в Донузлавському гарнізоні відкриють «Музей якорів», оновлену експозицію зразків озброєння, проведуть на водній акваторії селища міського типу Новоозерне «Свято Нептуна» з традиційними «33 богатирями», фонтанами на воді тощо.

Вчора, 26 липня, у Севастопольській бухті відбулася генеральна репетиція параду кораблів і воєнно-спортивного свята на честь Дня флоту України і Дня ВМФ РФ. Українські військові моряки на запрошення російських колег взяли участь в урочистому зібранні до Дня ВМФ РФ.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня у Севастополі у святкуванні Дня флоту України і Дня ВМФ РФ очікується участь Президентів України Віктора Януковича і Росії Володимира Путіна.

Згідно з Указом Президента України від 30 грудня 2011 року №1209/2011, українські військові моряки своє професійне свято відзначають в останню неділю липня, в День флоту України.