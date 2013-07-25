У центрі Одеси «Лексус» протаранив 5 припаркованих автомобілів
17:42, 25 липня 2013Суспільство
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В Одесі водій іномарки «Lexus» протаранив 5 автомобілів, припаркованих у центрі міста.
Лексус протаранив п'ять машин
Як повідомили УНІАН у відділі із зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, вдень 24 липня водій автомобіля «Lexus» 1982 р.н., пересуваючись вулицею Олександра Невського, не дотримав безпечну швидкість і не справився з керуванням, внаслідок чого зробив наїзд на 5 автомобілів, що стояли біля тротуару.
В результаті аварії тілесні ушкодження дістала 33-річна пасажирка «Лексуса». Водії припаркованих автомобілів на момент ДТП були відсутні.
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Ведеться розслідування.
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