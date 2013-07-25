У центрі Одеси «Лексус» протаранив 5 припаркованих автомобілів

Як повідомили УНІАН у відділі із зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, вдень 24 липня водій автомобіля «Lexus» 1982 р.н., пересуваючись вулицею Олександра Невського, не дотримав безпечну швидкість і не справився з керуванням, внаслідок чого зробив наїзд на 5 автомобілів, що стояли біля тротуару.

В результаті аварії тілесні ушкодження дістала 33-річна пасажирка «Лексуса». Водії припаркованих автомобілів на момент ДТП були відсутні.

На тему:ДАІ: Винуватець масової ДТП у Києві був смертельно п'яний

Ведеться розслідування.