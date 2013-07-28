Києвом йде кількатисячна Хресна хода вірян УПЦ київського патріархату

Як передає кореспондент УНІАН, в заході бере участь кілька тисяч вірян та священнослужителів, які очолюють колону, а також представники громадських організацій, зокрема, активісти ГО “Свіча” тримають плакат із написом “Ми впевнені: Україна має свій зв’язок з Богом”, “Ми віримо - українські духовні отці молять Бога за нас”.

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Також у Хресній ході беруть участь народні депутати від партії «Батьківщина», зокрема, Арсеній Яценюк, Олександр Бригинець, Андрій Павловський, Володимир Ар’єв і позафракційний Олег Ляшко. Поряд з депутатами йде предстоятель Української православної церкви Київського Патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Завершиться Хресна хода молебнем на Володимирській гірці.