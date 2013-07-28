Києвом йде кількатисячна Хресна хода вірян УПЦ київського патріархату

12:22, 28 липня 2013
Суспільство
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У столиці з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі розпочалась Хресна хода вірян Української православної церкви (Київського патріархату) від Володимирського собору до пам’ятника Святому рівноапостольному князю Володимиру.

Хода рухається до Володимирської гірки

Як передає кореспондент УНІАН, в заході бере участь кілька тисяч вірян та священнослужителів, які очолюють колону, а також представники громадських організацій, зокрема, активісти ГО “Свіча” тримають плакат із написом “Ми впевнені: Україна має свій зв’язок з Богом”, “Ми віримо - українські духовні отці молять Бога за нас”.

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Також у Хресній ході беруть участь народні депутати від партії «Батьківщина», зокрема, Арсеній Яценюк, Олександр Бригинець, Андрій Павловський, Володимир Ар’єв і позафракційний Олег Ляшко. Поряд з депутатами йде предстоятель Української православної церкви Київського Патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Завершиться Хресна хода молебнем на Володимирській гірці.

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