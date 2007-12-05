Велике Князівство Поезії збере білорусів, поляків і українців

6 грудня у Києві, в приміщенні спілки письменників України, відбудеться ІІІ фестиваль Magnus Ducatus Poesis (Велике Князівство Поезії) за участі білоруських, польських та українських поетів і музикантів.

Участь беруть: Уладзімер Арлоў, Марыя Мартысевіч, Андрэй Хадановiч, Eugenijus Ališ anka, Vladas Braziūnas , Vytautas Dekšnys, Antanas A. Jonynas, Birutė Jonuškaitė, Kornelijus Platelis , Barbara Gruszka-Zych, Romuald Mieczkowski, Андрій Бондар, Сергій Жадан, Олег Коцарев, Дмитрo Лазуткін, Мар`яна Савка і Остап Сливинський, а також Тодар Кашкурэвіч, Algirdas Klova і Mieczysław Litwiński.

Початок о 19.00. Вхід вільний.