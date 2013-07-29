Українські школярі вибороли 5 медалей на Міжнародній олімпіаді з математики

На 54-й Міжнародній олімпіаді з математики у м. Санта-Март (Республіка Колумбія) українська команда посіла 16-те місце серед команд інших країн-учасниць, виборола золоту, три срібних та одну бронзову медалі й почесну грамоту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти та науки України, олімпіада проходила 18-29 липня 2013 року, за нагороди змагались 596 учасників з 97 країни світу.

На тему: Український школяр увійшов до трійки кращих фізиків у Копенгагені

Золоту медаль виборов учень 10-го класу Харківського фізико-математичного ліцею № 27 Вадим Калашников.

Три срібні медалі: учень 11-го класу ліцею № 208 Дніпровського району м. Києва Данило Хілько, учень 10-го класу Русанівського ліцею (Київ) Євген Діомідов та учень 11-го класу ліцею № 208 Дніпровського району м. Києва Микита Щеглов.

Бронзова нагорода дісталась Андрію Рязанову – учню 11-го класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер».

Учениця 11-го класу Луцького навчально-виховного комплексу № 26 Катерина Матвіїв нагороджена почесною грамотою Міжнародної олімпіади з математики.

Науковий керівник команди – професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук Богдан Рубльов, керівник команди – начальник відділу по роботі з обдарованою молоддю та проведення масових заходів відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Лілія Гунько.