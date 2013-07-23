Міндоходів пропонує знизити ставку ПДВ до 9%

Про це сказано в проекті закону, розробленому в Міндоходів і розміщеному на сайті міністерства.

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Також у проекті пропонується ввести податок з обороту (бази оподаткування) на рівні 1-2%.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту закону, мета документа - зниження податкового навантаження на додану вартість за допомогою зниження базової ставки податку з одночасним впровадженням компенсаторних механізмів у вигляді додаткової ставки податку з бази оподаткування (податку з обороту); наближення правил визначення доходів і витрат згідно правилам нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ; скорочення кількості пільг з ПДВ; уніфікація первинних документів бухгалтерського обліку з документами податкового обліку; створення умов для спрощеної форми та порядку заповнення податкової звітності з ПДВ.

Як очікується, прийняття документа і введення в дію його норм дозволить збільшити доходи бюджету на 22 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з чинним Податковим кодексом, ставка податку на додану вартість встановлена ​​на рівні 20% і буде знижена до 17% з 1 січня 2014 року.

Обсяг бюджетних відшкодувань з податку на додану вартість (ПДВ) суб'єктам господарювання в Україні в січні-червні 2013 року склав 27,5 млрд грн, що на 19,4% більше аналогічного показника минулого року.

У липні Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", що дозволяє реструктуризувати бюджетну заборгованість, у тому числі з податку на додану вартість, фінансовими векселями.

Термін обігу векселів - до 5 років, прибутковість - 5% річних. Використання векселів, як передбачається, буде добровільним.