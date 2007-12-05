Ющенко закликає не баритися з формуванням нового уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що період між існуванням старого уряду та призначенням нового має пройти безболісно для людей та країни.

Про це йдеться у коментарі глави держави, оприлюдненому його прес-службою.

«Створення демократичної коаліції та обрання голови Верховної Ради є надійним фундаментом для дієвої роботи законодавчого органу та стабільної політичної ситуації в країні», – заявив Президент.

Він зазначив, що наступним ключовим завданням коаліції є «формування ефективного уряду, який зможе запропонувати гідну відповідь на виклики у соціально-економічній сфері, що постали перед Україною». Серед них, за словами Президента, «неприпустимо високі показники інфляції, корупція, зловживання на митницях, незрозуміла формула газопостачання та встановлення ціни на енергоресурси».

«І Президент України, і коаліція, і майбутній уряд мають згуртуватися навколо виконання цих та інших завдань. Сьогодні відповідальним політичним силам необхідно відмовитися від різких заяв, здатних загострити соціально-економічну ситуацію в державі, зокрема в енергетичній галузі», – наголосив глава держави.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що період між існуванням старого уряду та призначенням нового має пройти «максимально безболісно для людей та країни».

«Я закликаю парламентську коаліцію якнайшвидше сформувати уряд, який запропонує своє бачення стратегічного розвитку держави. Переконаний, що новий уряд буде спроможним гідно та фахово вирішити всі проблеми, які дістануться йому у спадок від попередників», – зауважив Президент.