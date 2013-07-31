Україна розпочинає консультації з РФ щодо продукції Roshen

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

“У зв'язку із забороною на ввезення продукції компанії Roshen Україна оперативно реагує на ситуацію і негайно розпочинає консультації з російською стороною”, - зазначається у повідомленні.

Робочу групу з вирішення питання очолив міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов.

«Україна діятиме достатньо оперативно у цьому питанні. Як тільки стала відома інформація, що паном Онищенком зроблено заяву (про претензії до якості продукції корпорації – УНІАН), одразу ж було створено робочу групу, і я її очолив. До цієї групи також входить міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. Ми були готові, і у нас є план дій », - цитує Прасолова прес-служба міністерства.

За словами Прасолова, головна мета робочої групи - оперативне вирішення проблеми, об'єктивна оцінка фактів, обстоювання національних інтересів і відновлення експорту продукції українського виробника.

«Ситуація, яка виникла, зачіпає інтереси більш як 8000 працівників наших підприємств, може позначитися на сальдо торговельного балансу, загрожує зменшенням податкових відрахувань на всіх рівнях. Ми наполягатимемо на об'єктивності і обстоюватимемо національні інтереси», - підкреслив Прасолов.

Також він наголосив, що Україна вестиме зважену політику для того, щоб не допустити загострення торговельних відносин між двома країнами.

«Алгоритм дій такий: будуть проведені консультації з російською стороною, ми зробимо запит і вивчимо офіційні результати експертизи, а далі вестимемо переговори про інспекцію наших підприємств фахівцями Росспоживнагляду. За результатами інспекції вирішуватиметься питання про відновлення експорту української продукції на ринок РФ. Наші фахівці готові виїхати на переговори до Москви у будь-який час, як тільки ми домовимося з російською стороною», - пояснив Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня керівник Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що введено заборону на поставки до Росії продукції компанії Roshen.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу Росії (ФМС) про заборону поставок на територію РФ продукції з чотирьох фабрик Roshen.

При цьому в кондитерській компанії заявили, що жодного офіційного документу, який підтверджує заборону на поставки її продукції на ринок РФ, Roshen не отримувала.

За даними Міністерства доходів і зборів України, у 2012 році українські кондитери поставили на ринок РФ 119,1 тис. тонн шоколадних виробів, виручивши майже 413 млн дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії до України минулого року становив 27,8 тис. тонн, або 102,7 млн дол. у грошовому вираженні.