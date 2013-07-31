Росія не зупинилась на «Рошен» - перевіряє українську продукцію з борошна

Як передає РІА «Новости», про це повідомив сьогодні керівник відомства, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко.

«Зараз ми почали перевіряти кондитерку з борошна з України. Що там буде, я поки сказати не можу», - сказав він на брифінгу у Москві.

Водночас кореспондент УНІАН не зміг потрапити на цей брифінг, оскільки на запит про акредитацію прес-секретар Росспоживнагляд Любов Воропаєва заявила, що «ми запрошуємо тільки російські ЗМІ».

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Як повідомляв УНІАН, 29 липня очільник Росспоживнагляду Онищенко заявив, що введено заборону на поставки до Росії продукції компанії Roshen.

При цьому у кондитерській компанії заявили, що жодного офіційного документу, який підтверджує заборону на поставки її продукції на ринок РФ, Roshen не одержувала.

За даними Міністерства доходів і зборів України, у 2012 році українські кондитери поставили на ринок РФ 119,1 тис. тонн шоколадних виробів, виручивши майже 413 млн дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії до України минулого року становив 27,8 тис. тонн, або 102,7 млн дол. у грошовому вираженні.