Українські інспектори не збираються перевіряти Roshen - споживачі не скаржились

Державна інспекція України із захисту прав споживачів не планує проводити позапланові перевірки кондитерської продукції ТМ Roshen, оскільки офіційних повідомлень про незадовільну якість продукції цього виробника ні з боку Росспоживнагляду, ні з боку споживачів вона не отримувала.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі інспекції.

«До нас поки не надходили заяви ні від Росспоживнагляду, ні від споживачів про незадовільну якість Roshen», - сказали в прес-службі.

При цьому в інспекції зазначили, що в разі отримання таких заяв, Держспоживінспекція може приступити до перевірки якості кондвиробів, що випускаються Roshen.

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Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко заявив, що введено заборону на поставки до Росії продукції компанії Roshen.

30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення в кондитерській продукції української корпорації Roshen бензапірену, що має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу Росії (ФМС) про заборону поставок на територію РФ продукції з чотирьох фабрик Roshen.

При цьому в кондитерській компанії заявили, що ніяких офіційних документів, що підтверджують заборону на поставки її продукції на ринок РФ, Roshen не отримувала.

За даними Міністерства доходів і зборів України, в 2012 році українські кондитери поставили на ринок РФ 119,1 тис. тонн шоколадних виробів, виручивши майже 413 млн дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії в Україну минулого року становив 27,8 тис. тонн, або 102,7 млн дол. у грошовому виразі.