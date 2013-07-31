Українські інспектори не збираються перевіряти Roshen - споживачі не скаржились
Держспоживінспекція поки не планує проводити позапланові перевірки продукції Roshen.
Державна інспекція України із захисту прав споживачів не планує проводити позапланові перевірки кондитерської продукції ТМ Roshen, оскільки офіційних повідомлень про незадовільну якість продукції цього виробника ні з боку Росспоживнагляду, ні з боку споживачів вона не отримувала.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі інспекції.
«До нас поки не надходили заяви ні від Росспоживнагляду, ні від споживачів про незадовільну якість Roshen», - сказали в прес-службі.
При цьому в інспекції зазначили, що в разі отримання таких заяв, Держспоживінспекція може приступити до перевірки якості кондвиробів, що випускаються Roshen.
На тему: Експерти попереджають, що ситуація з Roshen - це тільки квіточки
Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко заявив, що введено заборону на поставки до Росії продукції компанії Roshen.
30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення в кондитерській продукції української корпорації Roshen бензапірену, що має канцерогенні властивості.
31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу Росії (ФМС) про заборону поставок на територію РФ продукції з чотирьох фабрик Roshen.
При цьому в кондитерській компанії заявили, що ніяких офіційних документів, що підтверджують заборону на поставки її продукції на ринок РФ, Roshen не отримувала.
За даними Міністерства доходів і зборів України, в 2012 році українські кондитери поставили на ринок РФ 119,1 тис. тонн шоколадних виробів, виручивши майже 413 млн дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії в Україну минулого року становив 27,8 тис. тонн, або 102,7 млн дол. у грошовому виразі.