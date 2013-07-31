Експерти попереджають, що ситуація з Roshen - це тільки квіточки

Про це УНІАН заявили ряд економічних експертів.

Зокрема, на думку керівника Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, санкції щодо української кондитерської продукції і труб – це лише початок анонсованих торгових воєн.

«Це (дії російської сторони щодо імпорту української продукції - УНІАН) не стільки економічна мотивація, скільки політична мотивація. І те, що зараз ми бачимо - це квіточки. Санкції щодо Roshen - це демонстраційне пороття українських олігархів, які виступають за євронтеграцію. Перш за все – Пінчука і Порошенка. І це сигнал Ахметову та іншим у тому, що таке ж може бути з ними», - сказав Фесенко.

З цим солідарні й аналітики Аналітичної групи «Da Vinci AG». На їхню думку, розв'язування Російською Федерацією торгових воєн і безпідставне закриття ринку для українських товарів має дві мети: зірвати укладення Україною угоди про асоціацію з ЄС і приховати неефективність розвитку Митного союзу.

«Послідовність дій російського Росспоживнагляду – це ні що інше, як неконкурентні дії на ринку, що мають геополітичний бекграунд. Дії й політика російської сторони сьогодні свідчать про те, що підписання угоди в листопаді 2013 року між Україною і ЄС Кремль сприйме як велику геополітичну поразку, що ставить під удар усю концепцію російської політики на пострадянському просторі. Це означає, що Москва продовжить нарощувати торговельно-економічне протистояння з Україною і, можливо, посилить тиск на ключові фігури, які лобіюють євроінтеграційний курс», - запевняють експерти.

У свою чергу виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко припустив, що Україні потрібно готуватися до того, що такі санкції можуть бути стосовно інших товарів і, перш за все, агросектору.

«Росіяни починають переглядати фітосанітарні норми. Сирні війни й кондитерка - це дрібний удар порівняно з тим, який удар може бути нашому агропрому в разі ухвалення нових норм із боку Росії», - сказав Устенко.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що введена заборона на поставки до Росії продукції компанії Roshen. При цьому в кондитерській компанії заявили, що ніяких офіційних документів, що підтверджують заборону на поставки її продукції на ринок РФ, Roshen не одержувала.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу Росії (ФМС) про заборону поставок на територію РФ продукції з чотирьох фабрик Roshen.

В українському Міністерстві економічного розвитку та торгівлі 31 липня заявили, що готові почати офіційні консультації з Росією з приводу заборони ввезення до РФ продукції української корпорації Roshen, і група українських парламентерів уже готова виїхати до Москви для консультацій.

За даними Міністерства доходів і зборів України, в 2012 році українські кондитери поставили на ринок РФ 119,1 тис. тонн шоколадних виробів, виручивши майже 413 млн дол. При цьому імпорт шоколаду з Росії в Україну минулого року становив 27,8 тис. тонн, або 102,7 млн дол. у грошовому виразі.