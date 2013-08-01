МОН підбив попередні підсумки вступної кампанії-2013
Станом на 9 годину 1 серпня 2013 року у ВНЗ України було зареєстровано 2 200 100 заяв від 703 800 абітурієнтів.
Зокрема, трохи менше третини з них - 620 тисяч - було зареєстровано в електронному вигляді, повідомляє офіційний сайт установи.
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Також у повідомленні було наведено інші статистичні дані. Так, у паперовому вигляді абітурієнтами було подано 1 579 500 тисяч заяв. Причому до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації всього було подано 349 400 заяв, а до ІІІ-ІV рівнів акредитації – 1 850 700.
Крім того, МОН навів рейтинг перших десяти вишів України за кількістю поданих заяв.
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 51 894 заяви
2. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» – 46 741 заява
3. Львівський національний університет імені Івана Франка – 46 212 заяв
4. Національний університет «Львівська політехніка» – 44 036 заяв
5. Національний авіаційний університет – 43 749 заяв
6. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 36 598 заяв
7. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 32 597 заяв
8. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 31 991 заява
9. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 26 163 заяви
10. Київський національний торговельно-економічний університет – 25 631 заява
Також міністерство нагадало, що рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної та базової загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12 години 1 серпня на стендах приймальних комісій та веб-сайтах вищих навчальних закладів.