МОН підбив попередні підсумки вступної кампанії-2013

Зокрема, трохи менше третини з них - 620 тисяч - було зареєстровано в електронному вигляді, повідомляє офіційний сайт установи.

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Також у повідомленні було наведено інші статистичні дані. Так, у паперовому вигляді абітурієнтами було подано 1 579 500 тисяч заяв. Причому до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації всього було подано 349 400 заяв, а до ІІІ-ІV рівнів акредитації – 1 850 700.

Крім того, МОН навів рейтинг перших десяти вишів України за кількістю поданих заяв.

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 51 894 заяви

2. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» – 46 741 заява

3. Львівський національний університет імені Івана Франка – 46 212 заяв

4. Національний університет «Львівська політехніка» – 44 036 заяв

5. Національний авіаційний університет – 43 749 заяв

6. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 36 598 заяв

7. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 32 597 заяв

8. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 31 991 заява

9. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 26 163 заяви

10. Київський національний торговельно-економічний університет – 25 631 заява

Також міністерство нагадало, що рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної та базової загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12 години 1 серпня на стендах приймальних комісій та веб-сайтах вищих навчальних закладів.