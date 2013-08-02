Білорусь попросила Україну не пускати грибників через кордон
Державна прикордонна служба України інформує, що в період з 5 серпня по 2 вересня на ділянці відділу прикордонної служби «Березове», що в Рокитнівському районі Рівненської області, тимчасово припинено пропуск осіб для збирання грибів та ягід.
Як повідомили УНІАН Відділ з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, таке рішення було прийняте з ініціативи білоруської сторони.
«У зв’язку з загрозою пожеж на території Поліського лісгоспу (Республіка Білорусь), командування Пінського прикордонного загону висловило прохання щодо тимчасового припинення пропуску осіб для щорічного збору ягід за спрощеною схемою для громадян суміжних з кордоном районів», - йдеться в повідомленні. Також зазначається, що після зменшення загрози виникнення пожеж пропуск буде відновлено.
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Держприкордонслужба поінформувала органи місцевого самоврядування про дане рішення та ініціювала проведення роз’яснювальної роботи з жителями прикордоння щодо недопущення порушень законодавства України з прикордонних питань.