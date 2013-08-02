Білорусь попросила Україну не пускати грибників через кордон

Як повідомили УНІАН Відділ з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, таке рішення було прийняте з ініціативи білоруської сторони.

«У зв’язку з загрозою пожеж на території Поліського лісгоспу (Республіка Білорусь), командування Пінського прикордонного загону висловило прохання щодо тимчасового припинення пропуску осіб для щорічного збору ягід за спрощеною схемою для громадян суміжних з кордоном районів», - йдеться в повідомленні. Також зазначається, що після зменшення загрози виникнення пожеж пропуск буде відновлено.

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Держприкордонслужба поінформувала органи місцевого самоврядування про дане рішення та ініціювала проведення роз’яснювальної роботи з жителями прикордоння щодо недопущення порушень законодавства України з прикордонних питань.