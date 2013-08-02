Суд над українцем Лапшиним у Британії призначили на 14 січня

Як передає Asian Image, Павло Лапшин, аспірант з Дніпропетровська, звинувачується у вбивстві Мохаммеда Саліма в Бірмінгемі в квітні.

25-річний Лапшин був також звинувачений ще в трьох злочинах, пов'язаних з вибухами біля мечеті в Бірмінгемі, Вулверхемптоні і Тіптоні.

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Слухання справи призначено на 21 жовтня, а попередня дата суду визначена як 14 січня.