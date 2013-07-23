У Британії Павлу Лапшину висунули звинувачення у трьох терактах

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на поліцію британського графства Західний Мідленд, звинувачення висунуто за антитерористичним законодавством через вибухи біля трьох мечетей у місцевості Блек-Кантрі в околицях міста Бірмінгема.

Сьогодні на короткому слуханні у Вестмінстерському кримінальному суді першої інстанції в Лондоні підсудний тільки підтвердив своє ім’я і дату народження. Визнання чи невизнання вини на цьому етапі не передбачене.

Також сьогодні слідча група вирушила до України, щоб дізнатися більше про минуле 25-річного підсудного, сказано в повідомленні.

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Павла Лапшина звинуватили у встановленні вибухових пристроїв біля мечеті Ашія у Волсоллі 21 червня, Центральної мечеті у Вулвергамптоні 28 червня і мечеті Канз-уль-Імам-Масджид у Тіптоні 12 липня.

Учора Лапшина, аспіранта на стажуванні в Бірмінгемі, також звинуватили в убивстві 82-річного Мохаммеда Саліма, яке теж кваліфікують як терористичний акт. Пенсіонер загинув 29 квітня від трьох ударів ножем у спину, коли повертався з мечеті в місцевості Смол-Гіт у Бірмінгемі. Лапшин на той час перебував у Британії лише кілька днів.

Лапшина арештували наприкінці минулого тижня. Під час обшуку в його помешканні знайшли ймовірні складові вибухових пристроїв, повідомила поліція.

Іще одного, 22-річного українця, якого затримували разом із Лапшиним, наприкінці минулого тижня звільнили з-під варти, і тепер він співпрацює зі слідством як свідок.

У Києві в МЗС сьогодні ж повідомили, що Лапшин двічі відмовлявся від зустрічі з українським консулом.

У Міністерстві закордонних справ України УНІАН підтвердили інформацію про висунення Лапшину нових звинувачень. Також в МЗС зазначили, що представники Посольства України у Великій Британії були присутні на судовому засіданні.