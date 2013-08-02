Експерт попереджає, що через 10 років українців вже буде нікому лікувати

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив професор кафедри терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика Вадим Шипулін на прес-конференції у Києві.

«На перший вступ на медичний факультет університету святого Володимира у 1841 році вступило 16 осіб, через 5 років закінчили – 3 особи. Сьогодні випускають понад 95% студентів. У країнах ЄС та США 30% студентів, які вступили до медичного університету, не закінчують навчання за причиною професійної невідповідності», - наголосив Шипулін.

За його словами, сьогодні подвоєння знань, зокрема у медицині, відбувається не за 20-30 років, як у середині ХХ століття, а за 5 років.

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«Люди еволюціонують не так швидко, зокрема й діти, які вступають на медичний факультет. Раніше існував реальний конкурс, коли дійсно змагалися… Сьогодні престиж медичної професії впав, з одного боку, з іншого – з’явилася певна кількість платних місць. І всіма силами цих «платників», які платять гроші, приносять у казну того чи іншого медуніверситету, тягнутимуть «за вуха», щоб вони закінчили виш», - наголосив Шипулін, підкресливши, що він «не проти бізнесу, але за бізнес чесний, бо виходить, що одні роблять вигляд, що вчать, інші, що вчаться».

«Зі справжньою кризою системи охорони здоров’я в Україні ми зіткнемося через років 10-15, коли підуть ті кадри, які виховувалися за «старої системи». А, на жаль, кращих молодих кадрів на усі наші регіони просто не вистачить», - сказав Шипулін.