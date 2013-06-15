Кількість задоволених медобслуговуванням українців скоротилася у 2,5 рази

Переважна більшість жителів країни (87%) в цілому не задоволені якістю медичного обслуговування в Україні.

Про це свідчать дані соцопитування агентства IFAK, повідомляє ZN.ua.

Майже третина українців (32%) висловили повну незадоволеність якістю державного медичного обслуговування і більше половини жителів країни (55%) стверджують, що швидше не задоволені якістю надання послуг охорони здоров'я.

Тільки 13% українців, в цілому задоволені рівнем державного медичного обслуговування - 12% українців скоріше задоволені і лише 1% українців висловили повну задоволеність рівнем державного медичного обслуговування.

Частка тих, хто в даний час в цілому задоволений рівнем медичного обслуговування, у порівнянні з результатами дослідження, реалізованого в квітні 2011 року ("Ставлення українців до реформи системи охорони здоров'я"), значно скоротилася - в 2011 році висловили задоволеність якістю державного медичного обслуговування 34% українців (32% скоріше задоволені і 2% повністю задоволені). У цілому не задоволені рівнем державного медобслуговування в 2011 році були 66% жителів України, з них: 15% повністю не задоволені і 51% скоріше не задоволені.

Майже половина населення країни (47%) вважають, що рівень професійної підготовки та кваліфікація лікарів в Україні в цілому нижче, ніж у лікарів у провідних світових країнах. Тільки 7% українців вважають, що рівень професійної підготовки та кваліфікація українських медиків у цілому вище, ніж у лікарів у провідних світових країнах, 28% - переконані, що рівень професійної підготовки та кваліфікації українських лікарів нічим не відрізняються від професіоналізму зарубіжних фахівців.

Переважна більшість українців (75%) вважають, що в цілому в Україні використовується устаткування більш низького рівня і якості, ніж у більшості провідних світових країн, і тільки 8% українців дотримуються протилежної думки. Частка тих, хто не зміг дати оцінку якості медичного обладнання в Україні, у порівнянні з провідними світовими країнами, становить 17% українців. Жителі Південно-східного регіону країни більшою мірою підтримують твердження про низький рівень та якість українського обладнання, в порівнянні з іншими провідними країнами, ніж жителі Заходу і Центру України - 80% і 68% відповідно.

Український офіс дослідницького агентства IFAK Institut провів дослідження з 26 квітня по 22 травня 2013 року. Всього було опитано 1000 респондентів. Дослідження реалізовувалося серед жителів міст з чисельністю 50 тисяч і більше у віці від 18 до 60 років у всіх областях України. Вибіркова сукупність на рівні 1000 респондентів забезпечує граничну похибка ± 3,2% при рівні довірчої ймовірності Р = 0,954.