На святкуванні Дня ПДВ 4-тонна машина переїхала ноги чоловіку (відео)

У Житомирі сьогодні, 2 серпня, під час святкування Дня ПДВ на території 95-ї аеромобільної бригади молодий чоловік потрапив під військовий автомобіль.

Як повідомили УНІАН у 95-ій аеромобільній бригаді, транспортний засіб переїхав йому ноги.

Згідно з інформацією, у чоловіка закриті переломи обох ніг, йому на місці відразу ж була надана перша медична допомога.

Очевидці стверджують, що чоловік нібито був у стані алкогольного сп'яніння та кілька разів намагався вибігти за огорожу, що відділяє глядачів від рухомої військової техніки. Наразі перевіряються обставини нещасного випадку.

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Як стало відомо УНІАН з інших джерел, під час руху вантажного автомобіля хлопець застрибнув на підніжку і намагався передати щось військовим у кабіну. Однак, він не втримався, впав і 4-тонний автомобіль задніми колесами переїхав чоловікові обидві ноги.

Зараз хлопець перебуває в травматологічному відділенні однієї з житомирських лікарень. Стан потерпілого стабільний, попередній діагноз - перелом стегнових кісток обох ніг.

Військові запевняють, що вжили необхідних заходів безпеки на плацу, де проходили показові виступи десантників, а площа для показових виступів була огороджена металевими конструкціями.

Військові також пообіцяли забезпечити потерпілому необхідне лікування.

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