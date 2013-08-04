Синоптики обіцяють на понеділок суху і спекотну погоду

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, на Лівобережжі країни та в Криму місцями пройдуть короткочасні дощі, гроза, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень подекуди град; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів місцями 20-23°; вдень 24-29°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 30-34°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

У столиці без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

4 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-25°, в районі Одеси 19°, в районі Євпаторії 15°; в Дніпрі біля Києва 21°.