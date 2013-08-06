Акціонери "Укрсоцбанку" затвердили приєднання "УніКредіт Банку"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрсоцбанку".

Згідно з повідомленням, таке рішення акціонери банку ухвалили 5 серпня на загальних зборах. Також затверджено умови договору про приєднання, укладеного між банками одразу після зборів.

Зокрема, акціонер обох банків, UniCredit S.p.A (Мілан), ухвалив рішення про припинення "УніКредіт Банку" шляхом приєднання його до "Укрсоцбанку", і всі формальності з реорганізації планується завершити у другому кварталі 2014 року.

Цим самим рішенням акціонер призначив комісію для проведення реорганізації "УніКредіт Банку", ревізійну комісію для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей "УніКредіт Банку" і затвердив план реорганізації.

Як повідомляється, склад правління "Укрсоцбанку", який діятиме після закінчення процесу реорганізації, було встановлено у складі чинного правління "Укрсоцбанку".

Як повідомляв УНІАН, один з найбільших у Польщі банків Pekao продав 100% акцій UniCredit Bank, що належить йому в Україні, своєму головному акціонеру, італійській групі UniCredit, за 166,35 млн дол. у зв'язку з бажанням концентруватися на польському ринку. Наглядова рада «УніКредіт Банку», згідно з рішенням нового акціонера, очолив голова правління «Укрсоцбанку» Граціано Камелі.

Довідка УНІАН. «Укрсоцбанк» працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків.

«УніКредіт Банк» (раніше - банк «Пекао», м. Луцьк) працює на ринку України з 1997 року і входить до групи великих банків.

Банки входять до складу міжнародної фінансової групи UniCredit Group, Італія. До кінця цього року заплановано їх злиття і завершення переходу на єдиний баланс.