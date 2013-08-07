У Макіївці рятувальники витягали хлопчика, який застряг у гарматі (фото)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

2-річний хлопчик бавився біля гармати часів Другої світової війни, яка встановлена на перехресті вулиці Леніна та бульвару 8 Вересня.

Голова малюка застрягла між швелерами конструкції. Рятувальники розсунули елементи конструкції гармати за допомогою гідравлічного інструменту і витягли хлопчика.