У Макіївці рятувальники витягали хлопчика, який застряг у гарматі (фото)

10:23, 07 серпня 2013
Суспільство
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У Макіївці врятували дитину, голова якої застрягла між деталями гармати.

Хлопчик застряг у гарматі / Фото ДСНС

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

2-річний хлопчик бавився біля гармати часів Другої світової війни, яка встановлена на перехресті вулиці Леніна та бульвару 8 Вересня. 

Голова малюка застрягла між швелерами / Фото ДСНС

Голова малюка застрягла між швелерами конструкції. Рятувальники розсунули елементи конструкції гармати за допомогою гідравлічного інструменту і витягли хлопчика.

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