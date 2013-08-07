Проїзд у потягах Hyundai дорожчати поки не буде

Кабінет міністрів України відхилив законодавчу ініціативу щодо введення податку на додану вартість (ПДВ) при продажу квитків на швидкісні поїзди «Інтерсіті+».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр міністр України Олександр Вілкул на брифінгу.

«Кабінет міністрів відхилив пропозицію про введення ПДВ на квитки в поїздах «Інтерсіті+». Квитки в поїздах Hyundai і Skoda не подорожчають», - заявив Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Кабінет міністрів пропонував внести зміни до Податкового кодексу України, якими замість застосування нульової ставки ПДВ на послуги з перевезення пасажирів швидкісними поїздами “Інтерсіті+” такі послуги будуть звільнені від ПДВ.

Такі норми були запропоновані в законопроекті №11210 від 13 вересня.

На думку авторів документа, звільнення від сплати ПДВ замість застосування нульової ставки дозволить спростити фінансову звітність, а обмеження терміну дії пільги дозволить оцінити ефективність застосування і доцільність подальшого надання непрямої державної підтримки пасажирських перевезень швидкісними поїздами “Інтерсіті+”.

При оформленні проїзних документів на швидкісні електропоїзди “Інтерсіті+” пасажири, починаючи з 00 год. 00 хв. 14 серпня 2012 року, сплачують вартість проїзду без ПДВ.