ГПУ з’ясовує, чому на «Стиролі» деякий час приховували інформацію про аварію

Про це у Горлівці заявив заступник генпрокурора Анатолій Пришко, повідомляє «5 канал».

Як сказав Пришко, «за наявною інформацією, попередньою інформацією, повідомлення про цю подію до органів внутрішніх справ через певний час. Зараз з’ясовують чому так сталося, чому не зразу повідомили. Це питання будемо досліджувати у ході слідства».

Також слідство розглядає три версії причини аварії на хімічному підприємстві. Серед них: неправильна експлуатація обладнання, порушення правил безпеки або людська недбалість. Зі слів Пришка, під час огляду трубопроводу виявили тріщину завдовжки 10 сантиметрів. Звідти і витік аміак. Водночас, прокурор запевнив: екологічної загрози внаслідок інциденту немає.

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Місцеві ж мешканці кажуть, що вже звикли до викидів, що регулярно стаються на "Стиролі", передає телеканал.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час ремонтних робіт на заводі концерну «Стирол» у Горлівці сталися викиди аміаку. 5 людей загинули і 22 постраждали.

Почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.