Азаров відряджає у Горлівку двох міністрів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду.

“Запевняю, що уряд надасть загиблим усю необхідну матеріальну допомогу, лікування тощо. Аварія засвідчила, наскільки більше уваги потребують питання безпеки на наших, на жаль, застарілих виробництвах”, - сказав Азаров.

Водночас він не повідомив, коли відбудеться таке засідання уряду.

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За словами Азарова, Президент України Віктор Янукович гостро відреагував на надзвичайну ситуацію, яка сталась у Горлівці, і взяв питання ліквідації наслідків аварії під особистий контроль. Зокрема, Янукович вимагає від уряду надання всієї необхідної допомоги постраждалим.

Азаров повідомив, що сьогодні після закінчення засідання уряду міністр соціальної політики Наталія Королевська вирушає до Горлівки.

Крім того, Азаров доручив міністру промислової політики Михайлу Короленку відвідати Горловку у п’ятницю, 9 серпня.

«Хочу також повідомити, що аварія на «Стиролі» повністю ліквідована. Постійний моніторинг санітарно-екологічної ситуації свідчить, що жодної небезпеки для людей на підприємстві і в місті не існує. На місці працює урядова комісія», - зазначив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час ремонтних робіт на заводі концерну «Стирол» у Горлівці стався викид аміаку. 5 осіб загинули і 22 - постраждали.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Президент Віктор Янукович найближчим часом очікує звіту урядової комісії з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії на «Стиролі».

Також Президент доручив міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій та голові Донецької облдержадміністрації Андрію Шишацькому забезпечити постраждалих усім необхідним і надати допомогу.

Крім того, Янукович доручив уряду вжити заходів із підвищення безпеки на промислових підприємствах України.