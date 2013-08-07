«Чорноморнафтогаз» збільшив видобуток газу на 35,5%

Великий український видобувник газу - «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) за січень-липень 2013 року видобув на шельфі Чорного та Азовського морів 874 млн куб. м природного газу, що на 35,5%, або на 229 млн куб. м, більше, ніж за аналогічний період 2012 року.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«За сім місяців поточного року Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» перевищило минулорічний видобуток природного газу за аналогічний період на 35,5% або на 229 мільйонів кубометрів», - йдеться в повідомленні.

За 7 місяців минулого року «Черноморнафтогаз» видобув 645 млн куб. м газу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, що ведуть видобуток газу в басейні Чорного моря, збільшивши добовий видобуток газу на шельфі Чорного та Азовського морів на 25% - до 5 млн куб. м із 4 млн куб. м.

Найближчим часом Україна розраховує підписати угоду про розподіл продукції (УРП) по Скіфській площі на шельфі Чорного моря.

У серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

«Чорноморнафтогаз» у 2012 році видобув на шельфі Чорного та Азовського морів 1,174 млрд куб. м природного газу, що на 11,2% більше, ніж у 2011 році.

Держпідприємство «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» й спеціалізується на розвідці та видобутку нафти й газу в акваторії Чорного та Азовського морів.