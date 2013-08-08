Пінчук готується до видобутку сланцевого газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник департаменту компанії «Гео Альянс Височанське» Сергій Стогній на засіданні Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ).

«Відповідно до загального геологічного дослідження, було проведено буріння свердловини №2. Було одержано непромисловий дебет газу. Після геофізичних досліджень товариством було ухвалено рішення про проведення гідравлічного розриву пластів у продуктивніших інтервалах», - сказав він.

За словами Стогнія, компанія вже в липні-серпні поточного року облаштувала майданчик для техніки, призначеної для проведення гідравлічного розриву пласта (ГРП).

«Гео Альянс Височанське» проводить ГРП за допомогою однієї з найбільших у світі американської нафтосервісної компанії Halliburton.

«За оцінками компанії Halliburton, яка розробляє дизайн ГРП (техніко-економічне обгрунтування - УНІАН), можливий початковий дебет свердловини може становити 180-220 тис. кубометрів на добу», - зазначив представник компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 серпня 2013 року НКРЕ видала приватній компанії «Гео Альянс Височанське» ліцензію на постачання газу за нерегульованим тарифом в обсязі 168 млн. кубометрів на рік.

Довідка УНІАН. "Гео Альянс Височанське" входить до групи компаній "Гео Альянс", яка у свою чергу входить до складу групи EastOne Віктора Пінчука.

"Гео Альянс Височанське" веде розробку Височанського нафтогазового родовища, розташованого в Луганській області. Промислові запаси оцінюються в 320 млн. куб. м газу, перспективні, - 920 млн. куб.м.

У серпні 2012 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) видав дозвіл Arawak Energy Ukraine BV (Нідерланди) на придбання більш як 25% кіпрською Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited холдингової компанії нафтодобувної групи «Гео Альянс», яка має активи в Україні.

«Гео Альянс» має 16 ліцензованих ділянок на розробку вуглеводнів, 15 з яких знаходяться в Дніпровсько-Донецькій западині. За перше півріччя 2012 року компанія видобула 133 млн. куб. м газу.

Halliburton — американська компанія, яка надає сервісні послуги в нафто- і газодобувній галузі. Компанія виробляє устаткування для буріння свердловин, проводить обслуговування трубопроводів, резервуарних парків, розробляє IT-рішення для галузі. Компанія налічує близько 60 тисяч співробітників по всьому світу, на всіх континентах, більш ніж у 70 країнах світу.

Деякі члени уряду і адміністрації при президентах Джорджу Бушу і Джорджу Бушу-молодшому були великими акціонерами і членами ради директорів Halliburton. ЗМІ також пов'язують віце-президента США Діка Чейні з компанією Halliburton