Програма читання по губах допомогла зрозуміти Гітлера

Розроблена британським науковцем програма розпізнавання мови ALR дозволила дослідникам дізнатися, про що розмовляв Адольф Гітлер, коли його знімала на кінокамеру Єва Браун. Більшість з “домашніх відео”, на яких зображений Гітлер, не озвучені, і донедавна було невідомо, про що ж говорив лідер нацистської Німеччини в неофіційній обстановці, повідомляє The Telegraph.

Завдяки ALR дослідники змогли почути, як Гітлер закликає дітей до вибору військової кар`єри, критикує своїх найближчих соратників, розповідає про свою любов до кіно і, зокрема, до Міккі Мауса, заграє з Євою Браун і навіть намагається жартувати над своїми гостями.

ALR розшифровується як “Automated lip reading”, тобто “автоматичне читання по губах”. Ця програма стежить за рухами губ, перетворює їх в звуки і порівнює цю інформацію зі словами, що містяться в словнику. Окрім жартів Гітлера, ALR дасть змогу “почути”, скажімо, німі фільми, оскільки для програми не становитиме труднощів розшифрувати вислови відображених на кадрах людей. Про практичні можливості програми дослідники не повідомляють – ймовірно, крім істориків кіно, нею можуть зацікавитися медики, криміналісти, фахівці систем комунікацій.

Лента.ру