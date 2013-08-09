В Україну з Китаю повернулися 12 моряків

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

«7 серпня усі 12 моряків – громадян України повернулись на Батьківщину»,- зазначили в міністерстві.

У липні цього року Шанхайський морський суд виніс рішення про відшкодування заборгованої заробітної плати українському екіпажу у повному обсязі.

У повідомлені зазначається, що Генеральному консульству України в Шанхаї спільно з Департаментом консульської служби МЗС України вдалося відновити порушені права українського екіпажу судна Мaxima, який опинився заручником економічної ситуації.

Як повідомляли ЗМІ, 26 червня 2012 року судно Мaxima зіткнулося з китайським судном Jingfan, внаслідок чого стався витік палива, що і стало причиною затримання судна. З 15 листопада судно стояло на стоянці в Шанхаї. Екіпаж судна, у складі якого було 12 громадян України, не отримував заробітну плату з листопада 2012 року.