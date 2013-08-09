На Хрещатику відкрилася виставка найважливіших проектів

04:46, 09 серпня 2013
Суспільство
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На Хрещатику, поблизу Департаменту містобудування та архітектури (вул. Хрещатик, 32), запрацювала експозиція найважливіших загальноміських проектів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

На виставці відвідувачі матимуть змогу дізнатися про результати проектів «Картка киянина» та «Київ самобутній», ознайомитись із етапами впровадження Містобудівного кадастру Києва. Також в експозиції представлені зображення оновленого комплексу пам’ятника Магдебурзькому праву та робіт всеукраїнського бліц-конкурсу на визначення кращого ескізного проекту пам’ятного знака на честь 1025-річчя хрещення Київської Русі.

Експозиція міських проектів влаштована таким чином, щоб не виділятися з оточуючого вуличного інтер’єру. Для більшого комфорту киян вздовж експозиції встановлено лавки для відпочинку.

У подальшому експозиція буде постійно оновлюватися, таким чином кияни дізнаватимуться про усі наміри влади щодо розвитку міста.

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