На Хрещатику відкрилася виставка найважливіших проектів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

На виставці відвідувачі матимуть змогу дізнатися про результати проектів «Картка киянина» та «Київ самобутній», ознайомитись із етапами впровадження Містобудівного кадастру Києва. Також в експозиції представлені зображення оновленого комплексу пам’ятника Магдебурзькому праву та робіт всеукраїнського бліц-конкурсу на визначення кращого ескізного проекту пам’ятного знака на честь 1025-річчя хрещення Київської Русі.

Експозиція міських проектів влаштована таким чином, щоб не виділятися з оточуючого вуличного інтер’єру. Для більшого комфорту киян вздовж експозиції встановлено лавки для відпочинку.

У подальшому експозиція буде постійно оновлюватися, таким чином кияни дізнаватимуться про усі наміри влади щодо розвитку міста.