У липні інфляція в зоні євро не змінилася
21:36, 31 липня 2013Суспільство
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За попередніми даними, у липні 2013 року річна інфляція (липень до липня) в зоні євро не змінилася, склавши 1,6%.
У липні інфляція в зоні євро не змінилася
Про це УНІАН повідомили в Євростаті.
У червні 2013 року річна інфляція в зоні євро становила 1,6%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - 1,7%.
З 1 січня 2011 року в зону євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.
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