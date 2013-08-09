У Кременчуці спалили 6 авто, серед яких машина начальника юрвідділу мерії

У Кременчуці Полтавської області вночі згоріло 6 автомобілів, серед яких машина начальника юридичного відділу мерії.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Кременчуцького міськуправління ДСНС у Полтавській області.

За даними управління, пожежа виникла о 3.30 на автостоянці в районі будинку №101 у пер. Героїв Бреста. Вогонь почав розповсюджуватися від автомобіля Mitsubishi Lancer, що належить начальнику юридичного відділу мерії Юрію Браташу. За словами 62-річного сторожа, він почув удар всередині цього автомобіля. Чоловік намагався згасити вогонь до приїзду пожежників, але лише отримав опіки рук 1-2 ступеня.

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Пожежа розповсюдилася ще на п'ять автомобілів, які стояли поряд із Mitsubishi Lancer: позашляховик Mitsubishi L200, позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 120; Skoda Octavia; Hyundai Getz; «Лада Калина».

Вогонь гасили два пожежних відділення.

Потерпілому сторожу «швидка» надала першу медичну допомогу, він відмовився від госпіталізації.

Причина пожежі встановлюється. За даними прес-служби ДСНС, серед версій причин пожежі розглядається підпал.

Сума збитків уточнюється.

Як повідомили в прес-службі міського управління міліції, проводяться всі необхідні оперативні заходи.

Нагадаємо, минулого 2012 року, в Кременчуці вночі підпалили машини головного редактора «Вестника Кременчуга» й директора одного з комунальних підприємств.