ЗМІ: Екс-начальнику Миколаївського УБОЗу спалили Lexus

У ніч з 30 на 31 липня у Миколаєві у дворі будинку на вул. Нікольській, 4-б, згоріли два автомобілі.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформації і комунікації з громадськістю головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Згідно з повідомленням, спочатку загорівся автомобіль Lexus 570, припаркований під навісом. Пожежа поширилася швидко і практично одразу ж перекинулася на сусідній автомобіль Toyota Highlander, обидва автомобілі належать приватному підприємцю.

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Пожежний розрахунок, який прибув за викликом жителів, загасив вогонь швидко, проте обидва автомобілі згоріли повністю. Від високої температури частково постраждав і третій автомобіль - Mersedes S, відокремлений від машин, що горіли, металевою перегородкою. Вдалося врятувати автомобіль Peugeot 308, що знаходився поряд.

На даний момент слідство розглядає дві версії пожежі: коротке замикання і підпал. На користь версії підпалу говорить той факт, що деякі жителі будинку чули перед спалахом характерний звук.

В той же час, за інформацією podrobnosti.mk.ua, під час пожежі згоріли авто, що належать колишньому начальнику УБОЗу в Миколаївській області Володимиру Лупащенко та його дружині.