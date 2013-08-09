Адвокат не виключає, що Мельника доводять до самогубства

Адвокат екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника Руслан Місюна підтвердив інформацію, що його підзахисний, знявши електронний браслет, зник у невідомому напрямку.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

“Чи втік він, чи ні, я вам не скажу. Просто на столі лежав браслет”, - сказав Місюна.

На запитання, чи знає адвокат, де зараз перебуває його підзахисний, він відповів: “Ні, не знаю”.

Адвокат також зазначив, що вчора ввечері слідчий пред’явив клопотання стосовно зміни запобіжного заходу на утримання під вартою.

“Вчора ввечері приїхав слідчий і пред’явив мені як адвокату та Мельнику клопотання щодо зміни запобіжного заходу на утримання під вартою. Слідчий мотивував це тим, що Мельник начебто порушує режим, оскільки у Телевізійній службі новин (ТСН) був показаний сюжет, де розповіли, що начебто Мельник перебуває не в тому будинку, в якому має бути за рішенням суду. Але ще вчора слідчий пересвідчився, що Мельник нічого не порушує і знаходиться там, де має перебувати за рішенням суду”, - сказав адвокат.

Місюна зазначив, що клопотання про зміну запобіжного заходу все одно було подано до суду і буде розглядатися сьогодні о 15.00.

“Хтось зводить з Петром Мельником свої рахунки. Я не виключаю, що його доводять до самогубства”, - наголосив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Мельник, який перебував під домашнім арештом, втік, позбавившись електронного браслету.

“Сигнал тривоги надійшов на пульт контролю за особами, які перебувають під домашнім арештом. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Вжиті необхідні заходи щодо розшуку підозрюваного”, - йдеться в повідомленні МВС.

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко призначив службове розслідування з метою з’ясування всіх обставин того, що сталося.

Сьогодні зранку слідчим було подано до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.