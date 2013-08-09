Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня - в нашому огляді:

Виробництво автомобілів в Україні у липні впало майже на чверть

Виробництво автомобілів в Україні у липні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилося на 24,5% - до 5,55 тис. одиниць.

ЗМІ: Сноудену пропонують вести Twitter за $100 тисяч

Екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден може вільно пересуватися по Росії і працювати на будь-якій посаді, за винятком держслужби, повідомив у п'ятницю журналістам начальник підмосковного управління ФМС Росії, яка видала Сноудену документ про отримання тимчасового притулку в РФ, Олег Молодієвський

Металіст отримав суперника в Лізі чемпіонів

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф відбіркового турніру Ліги чемпіонів, за підсумками якого суперником харківського "Металіста" став німецький клуб "Шальке-04" із Гельзенкірхена. Також своїх суперників дізналися київське "Динамо", дніпропетровський "Дніпро" і одеський "Чорноморець".

Прокуратура завершила досудове розслідування «врадіївського згвалтування»

"Зібрані під час досудового розслідування докази визнано достатніми для складання обвинувального акту, тому, відповідно до вимог ст.290 (відкриття матеріалів іншій стороні) Кримінального процесуального кодексу України, слідчому доручено 9 серпня року повідомити учасникам кримінального процесу про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів кримінального провадження", - повідомляє відомство.

В аеропорту Лейпцига згорів український літак

При запуску двигунів загорівся і повністю згорів літак Ан-12 (АТ «Авіакомпанія Україна - Аероальянс»), що виконував чартерний рейс Лейпциг - Мінеральні Води. Ніхто з 7 членів екіпажу не постраждав.

Мельник втік з-під домашнього арешту

Підозрюваний Петро Мельник, який перебував під домашнім арештом втік, позбавившись електронного браслету. Про це УНІАН повідомили в УЗГ МВС України “Сигнал тривоги надійшов на пульт контролю за особами, які перебувають під домашнім арештом. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Вжиті необхідні заходи щодо розшуку підозрюваного”, - йдеться в повідомленні . Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вже призначив службове розслідування з метою з’ясування всіх обставин того, що сталося. Адвокат Мельника підтвердив, що його підзахисний зняв електронний браслет і зник у невідомому напрямку. “Хтось зводить з Петром Мельником свої рахунки. Я не виключаю, що його доводять до самогубства”, - наголосив адвокат.

У Путіна заявляють, що запрошення для Обами було і залишається

Росія розраховує, що Вашингтон повернеться до питання організації візиту Президента США Барака Обами до РФ, Москва готова до діалогу з американськими партнерами за всіма напрямами, заявив помічник глави російської держави Юрій Ушаков.