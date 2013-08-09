ЗМІ: Сноудену пропонують вести Twitter за $100 тисяч

Екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден може вільно пересуватися по Росії і працювати на будь-якій посаді, за винятком держслужби, повідомив у п'ятницю журналістам начальник підмосковного управління ФМС Росії, яка видала Сноудену документ про отримання тимчасового притулку в РФ, Олег Молодієвський, пише РІА Новости.

"Відповідно до норм закону Сноудену видано тимчасове посвідчення біженця, і по ньому він має право переміщатися по країні і працювати на будь-якій посаді, за винятком державної служби", - сказав він.

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Молодієвський уточнив, що в разі звернення Сноудена про переїзд в інший регіон відомство має надати йому таку можливість.

Як пишуть Вести.ru, Сноуден отримав пропозицію стати блогером та прес-секретарем ресурсу MeetAtTheAirport.com, який запропонував втікачеві $100 тис. за ведення твіт-стрічки на сайті компанії.

У роботодавця є одна вимога до Сноудена: йому можна писати в персональному блозі про що завгодно, але тільки не про нові витоки закритих даних.