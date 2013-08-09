Прокуратура завершила досудове розслідування «врадіївського згвалтування»

Прокуратура Миколаївської області 9 серпня завершила досудове розслідування у «врадіївській справі».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області з посиланням на заступника прокурора Миколаївської області Дмитра Єфіменко.

"Зібрані під час досудового розслідування докази визнано достатніми для складання обвинувального акту, тому, відповідно до вимог ст.290 (відкриття матеріалів іншій стороні) Кримінального процесуального кодексу України, слідчому доручено 9 серпня року повідомити учасникам кримінального процесу про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів кримінального провадження", - повідомляє відомство.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу й завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні й побитті Крашкової повідомлення про нову підозру. Їхні дії перекваліфіковано на ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, із метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку й Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

За приховування обставин події затримано звільненого за наказом міністра начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному зі злочинців створювати алібі, та арештовано заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського, затриманого за підозрою у приховуванні матеріалів справи про "врадіївських гвалтівників".