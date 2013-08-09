В аеропорту Лейпцига згорів український літак (додано фото)
14:10, 09 серпня 2013Світ
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У німецькому аеропорту Лейпцига згорів український літак.
Літак Ан-12 згорів в аеропорту/ Фото: bild.de
НП сталася сьогодні вранці в аеропорту Лейпцига, пише Сегодня.
Літак загорівся при запуску / Фото: bild.de
При запуску двигунів загорівся і повністю згорів літак Ан-12 (АТ «Авіакомпанія Україна - Аероальянс»), що виконував чартерний рейс Лейпциг - Мінеральні Води.
Весь екіпаж живий / Фото: bild.de
Ніхто з 7 членів екіпажу не постраждав.
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