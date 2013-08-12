У Луганську шукають останнього мешканця зруйнованого вибухом будинку

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуцій.

У неділю о 12.27 у квартирі на сьомому поверсі багатоповерхівки стався вибух побутового газу, у результаті чого загинула 1 людина. Шістьох осіб (з них двоє дітей) було врятовано пошуково-рятувальними підрозділами Головного управління ДСНС у Луганській області. Людей вилучено з-під завалів та надано першу медичну допомогу. Всього госпіталізовано до лікарень міста 10 осіб, у тому числі трьох дітей (з них 12-річна дівчинка перебуває у важкому стані).

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З квартир під’їзду у безпечне місце виведено 60 осіб. Шестеро мешканців будинку, які виявили таке бажання, тимчасово відселено до гуртожитку.

На місці надзвичайної ситуації розгорнуто пункт з надання всебічної допомоги постраждалим. Керівництвом Луганської облдержадміністрації створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До робіт залучено 172 особи та 44 одиниці техніки.

Причина вибуху встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Пошуково-рятувальні роботи та роботи з розбирання зруйнованих квартир тривають.