Голова Донецької ОДА розповів про перспективи бегемотів і бобрів у Дінці

Про це сьогодні на прес-конференції заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький, повідомляють Новости Донбасса.

На його думку, кошти можна виділити за рахунок екологічних виплат місцевих підприємств, які відраховують до бюджету держави.

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«Будемо домагатися виділення серйозних коштів за програмами того ж Сіверського Дінця, адже сьогодні Сіверський Донець, крім традиційних забруднень від наших підприємств, ще й водорость (у водах Дінця активно розмножується тропічна водорість пістія, - ред.) заполонила. Сьогодні просто заросли не береги, а дно Дінця. Якщо взимку мороз не вплине, якщо воно не вимерзне, то треба буде думати, хоч бери і африканських сюди якихось тварин - бегемотів завозь, для того, щоб вони з'їли. В Африці вони її поїдають, тут же йде заростання, і ніхто ці водорості не їсть», - заявив губернатор.

Шишацький також повідомив, що через бобрів річка перетворюється на болото.

«Крім усього іншого - бобри. Сьогодні є суцільні заплави, нашу річку можна перетворити просто в болото», - сказав губернатор.